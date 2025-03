Lanazione.it - Cavallino Rosso, un’istituzione . Il sorriso di Giovanni e Daniela «Il vero segreto? È la passione»

Da 55 anni chi decide di passare da via Curtatone e fermarsi al, ha la certezza di trovare ildi, infaticabili ristoratori ancora oggi in prima linea dal 1969. Dal mattino alla sera, dal martedì alla domenica non c’è riposo.Seghetti, classe ‘49 è dietro al bancone da dove con un occhio guarda la cucina e con l’altro accoglie i clienti, che non mancano né a pranzo né a cena.Sulli, 77 primavere sulle spalle, gestisce la sala, riuscendo a mettere chiunque a tavola. «Mi dispiace mandare via le persone che vogliono mangiare e qui mi prendono tutti in giro, dicono che riesco a trovare coperti anche dove non è possibile», sorride. I numeri la dicono lunga sull’impegno quotidiano: oltre 120 i coperti nelle sale interne che aumentano in estate quando c’è la possibilità di sfruttare anche lo spazio all’aperto.