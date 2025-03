Riminitoday.it - "Cattolica in Fiore", il manifesto del 2025 creato da uno studente di quarta del liceo ad indirizzo artistico

Leggi su Riminitoday.it

Presentato ufficialmente ildella 53° edizione di "in", la storica mostra-mercato dedicata ai florovivaisti, in programma da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio.Anche per l'edizione, l'Amministrazione Comunale ha scelto di coinvolgere il