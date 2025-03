Dilei.it - Caterina Balivo, l’alterco con Antonella Boralevi in diretta: “Non mettermi in bocca cose che non ho detto”

Leggi su Dilei.it

Cosa succede quando si parla d’amore in Tv e si tocca il tema delle coppie con grandi differenze di età? Succede che gli animi si scaldano, le parole si rincorrono, e anche tra professionisti del dibattito televisivo volano frecciate. Nella puntata odierna de La Volta Buona,ospita diverse testimonianze di coppie con molti anni di differenza anagrafica. Alcune in studio, altre collegate in video, come Nica e Sam: lei 23 anni, lui 55. Il tema è caldo. Il clima, rovente.Il valzer dellaTutto parte da una coppia. Lei, 23 anni. Lui, 55. Ospiti da remoto, si chiamano Nica e Sam, e stanno insieme. La classica storia che divide gli animi e accende le polveri, soprattutto se in studio c’è. La scrittrice prende la parola e comincia con un valzer di riferimenti letterari: “Sai cosa dice Il Gattopardo? A ogni giro di valzer, gli anni gli cadevano di dosso”.