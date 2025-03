Dayitalianews.com - Catania, tentano di truffare anziana 80enne che li scopre e li fa arrestare dalla Polizia

Pensavano di poter approfittare della vulnerabilità di un’di 80 anni per portare a termine il loro piano criminale, ma i truffatori non avevano fatto i conti con la sua astuzia. La donna, residente a, ha subito compreso il tentativo di raggiro e, seguendo i consigli delle campagne di sensibilizzazione delladi Stato, è riuscita a smascherare i malviventi.Il piano dei due truffatori, un 21enne catanese e un 26enne di Ragusa, si è rivelato un fallimento grazie alla freddezza e alla rapidità di pensiero della vittima. La truffa era ben orchestrata: uno dei criminali ha telefonato all’fingendosi un “comandante della”, comunicandole che il figlio era coinvolto in un grave incidente stradale, costato la vita a una donna incinta. Per rendere il tutto ancora più credibile, ha passato la telefonata a due complici, un presunto avvocato e un finto giudice, che le hanno intimato di consegnare denaro e gioielli per evitare l’arresto del figlio.