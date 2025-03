Dayitalianews.com - Catania, nascondeva droga nel contatore del gas del palazzo, arrestato pusher 20enne

I poliziotti della Squadra Mobile etnea hanno effettuato un mirato servizio di osservazione nei pressi di un edificio, ubicato nel quartiere San GiorgioLa Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventenne catanese poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I poliziotti della Squadra Mobile etnea hanno effettuato un mirato servizio di osservazione nei pressi di un edificio, ubicato nel quartiere San Giorgio, in quanto avevano notato un uomo che, con fare sospetto, dopo essere stato avvicinato da alcune persone, aveva prelevato da undella rete del gas alcuni involucri che poi aveva loro consegnato.Avendo il fondato sospetto che fosse in atto la cessione di sostanza stupefacente, i poliziotti sono intervenuti e hanno fermato il giovane per procedere al suo controllo e alla sua perquisizione.