Juventusnews24.com - Castro Juventus, la conferma: bianconeri in corsa! Il Bologna spara alto, ecco la prima richiesta per l’attaccante. Cifre e dettagli

Come riportato da Repubblica, il calciomercato Juve sarebbe pronto a sfidare l'Inter per Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 esploso definitivamente in questa stagione con la maglia del Bologna. Il club emiliano valuterebbe il cartellino di Castro tra i 40 e i 45 milioni di euro, con i bianconeri che sarebbero però intenzionati a fare un tentativo per anticipare la concorrenza dell'Inter.