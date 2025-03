Ilrestodelcarlino.it - Castello della Rancia riaperto prima dell'estate

Tolentino, 24 marzo 2025 -, Biennale internazionale’umorismo nell’arte, Biblioteca Filelfica e associazioni. Parte da qui l’assessore ai beni e alle attività culturali di Tolentino Fabio Tiberi, insediatosi da circa un mese. Innanzitutto la riapertura del, chiuso per lavori post-sisma dal marzo 2024. “Il cantiere termina questi giorni ma è previsto un riallestimento dei musei in tempi brevi, ad esempio nella parte del Mesolitico, per garantire la piena fruibilità di questo monumento-simbolo di Tolentino – spiega l’assessore -. Già abbiamo molte prenotazioni. Non sappiamo ancora la datariconsegna delalla città, se tra fine aprile per Pasqua o metà maggio per la Notte dei Musei, comunque sarà. A luglio accoglierà la Biennale e si sta procedendo con la razionalizzazionee mostre; quellaCompagnia, in accordo con la compagnia stessa, verrà smontata -per lasciare spazio all’esposizione fino al 6 gennaio 2026e opereBiennale- e riallestita altrove in una nuova veste.