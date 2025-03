Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia: I carabinieri arrestano padre e figlio durante i controlli a largo raggio

Operazione deidi: arresti per spaccio di droga,alla viabilità e sanzioni per infrazioni stradaliper idella compagnia didinella cittadina bagnata dal mare a sud di Napoli. 140 le persone identificate e 63 i veicoli controllati.le operazioni effettuate con il prezioso contributo delle unità cinofili di Sarno e degli agenti della Polizia municipale sono state arrestate 2 persone.A finire in manette G. S. e suoS.. I due devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Ihanno perquisito l’abitazione dei 2 e hanno trovato, in diverse stanze dell’appartamento, 164 grammi di hashish, 492 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina.Non sono mancati ia codice della stradai quali un 15enne è stato trovato alla guida di uno scooter con il telaio cancellato.