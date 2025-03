Salernotoday.it - Castellabate, "Menopausa istruzioni per l'uso": il convegno Fidapa presso Villa Matarazzo

Leggi su Salernotoday.it

L'associazionediha organizzato un incontro gratuito divulgativo dal titolo "per l'uso: affrontare in salute e in serenità il cambiamento" che si terrà venerdì 28 marzo alle 17:30 nella splendida location dia Santa Maria. Questo è il.