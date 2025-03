Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo ko. La beffa è nel finale

(3-5-2): Cervellera; Ferri (15’ st Sirimarco), Arrigoni, Forcini (45’ st Felici), Di Cairano (15’ st Kapnidis), Ciutti, Pulsoni, Belli (31’ st Pellacani), Infantino, Quacquarelli, Sall (1’ st di Sabatino). A disp. Pappalardo, Intinacelli, Granicelli, Osei. All. Silva.(3-5-2): Munari, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio, Fo+ssi, Miotto, Braconi (45’ st Ausili), Caprari (22’ st Costanzi), Baldini. A disp. Elezaj, Dovhanyk, Madonna, Garbattini, Carano, Cotugno, Menghini. All. Giuliodori. Arbitro: Di Palma di Cassino. Rete: 49’ st Infantino. Note: espulso al 36’ pt Imbriola per fallo su chiara occasione da gol. Ammonito Gambini.quando al triplice fischio mancava davvero una manciata di secondi. Per la precisione trenta. Cross dalla destra di Arrigoni a scavalcare la difesa e bomber Infantino, con una zampata dall’area piccola, fa piangere i biancoverdi.