Juventusnews24.com - Cassano senza mezzi termini: «Thiago Motta improponibile, ha fatto malissimo. Stile Juve? Stile di m***a. Se la risposta è di Giuntoli…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sulladopo l’esonero di: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreL’ex calciatore Antonioha parlato del momento delladopo l’esonero didalla panchina bianconera.PAROLE – «Le critiche che hole confermo. In questo momento eraper una squadra con un certo status e ha. Non ha valorizzato i giocatori. Ma non mi aspettavo facessero questa mer**ta. Quando parlano divoglio capire che c****o significa? Macosa?di.Oggi chi comanda alla? Se la responsabilità è di Giuntoli dovrebbe dimettersi: ha preso, dopo la Fiorentina ha detto ripartiamo dae ci crediamo. Se comanda Giuntoli e hasta merdata, dovrebbe dire: mi dimetto e allora applaudirei.