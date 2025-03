Lettera43.it - Caso Visibilia, Santanchè: «Non andrò a casa il 26 marzo»

Durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia a Milano, Danielaha commentato l’apertura del processo sulin programma il 26ha dichiarato: «Sono stata molto chiara, ho assoluta fiducia nella magistratura e vediamo cosa succede. Credo che nulla interverrà nella prima udienza, sono assolutamente tranquilla. Se volete saperlo, non vado ail 26». Il procedimento, inizialmente sospeso per una questione di competenza territoriale sollevata dai legali della ministra, è stato confermato a Milano dalla Cassazione e ora prosegue davanti al Gup.: «Governo coeso, Meloni ha trovato una sintesi delle diverse sensibilità»Interrogata anche sugli equilibri interni alla maggioranza,ha ribadito la compattezza del governo: «In politica estera non abbiamo mai votato diversamente come centrodestra, sia alla Camera sia al Senato e questo è un fatto.