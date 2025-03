Caso Sarah Scazzi il colpo di scena su Cosima e Sabrina Misseri | l’annuncio ufficiale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Omicidio di Avetrana, ilpuò essere riaperto. Ci sono novità importanti suldi, la 15enne uccisa per cui sono state condannate all’ergastolo la ziaSerrano e la cugina, mentre lo zio Micheleè stato condannato a 4 anni per occultamento di cadavere e alterazione delle prove. La puntata di ieri sera de Le Iene, in onda su Italia 1, è tornata a trattare il. L’inviato Alessandro Sortino si è recato nuovamente nel comune pugliese, teatro dei tragici fatti dell’agosto 2010, per intervistare ancora una volta Michele, lo zio di, infatti, continua a proclamarsi unico responsabile dell’assassinio della nipote quindicenne, senza mai aver modificato la sua versione dei fatti. Il motivo del ritorno delle telecamere nella cittadina è legato a un appello lanciato dallo stesso: chiede che ilvenga riaperto affinché lui possa essere condannato per l’omicidio e, di conseguenza, vengano scarcerate sua moglie,Serrano, e la figlia