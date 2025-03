Panorama.it - Caso Poggi: Alberto Stasi commenta il ritrovamento del DNA di Sempio "Un aspetto che deve essere approfondito

Nel corso di un'intervista rilasciata a Valentina Trifiletti di Mattino Cinque News, ex fidanzato di Chiara, hato la recente rivelazione riguardante ildel DNA di Giuseppesulle unghie della vittima. "Ci sarà un motivo se il DNA diè stato trovato sulle unghie di Chiara, è unche dovrà", ha dichiarato, evidenziando l'importanza di questo elemento nelle indagini in corso. CHI È ANDREA SEMPLIO, INDAGATO PER IL DELITTO DI GARLASCO La dichiarazione arriva in un momento delicato del, che continua a suscitare dibattito e interesse pubblico.