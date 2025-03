Thesocialpost.it - Caso Massimiliano, la giudice rigetta l’archiviazione: Cappato, Lalli e Maltese a processo

Laper le indagini preliminari di Firenze ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica e dalle difese nel procedimento che coinvolge Marco, Chiarae Felicetta, indagati per aver accompagnato, 44enne toscano affetto da sclerosi multipla, in Svizzera per accedere al suicidio assistito.Il GIP ha disposto che, entro dieci giorni, il pubblico ministero provveda a formulare l’imputazione coatta nei confronti dei tre indagati, che dovranno quindi affrontare unpenale.Un nuovodi disobbedienza civileIldi, che ha scelto di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera con il supporto dell’associazione Luca Coscioni, ha sollevato un nuovo dibattito sul tema della morte volontaria medicalmente assistita.