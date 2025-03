Ilfattoquotidiano.it - Caso Maddie McCann, corsa contro il tempo per incriminare Brueckner: il sospettato potrebbe tornare libero a giorni

Unail, per evitare che il principaleneldi Madeleinetorni in libertà. La polizia starebbe lavorando performalmente Christian, 48enne tedesco, già condannato per altri reati, prima che possa ottenere la scarcerazione anticipata., che si trova in carcere per lo stupro di una donna americana avvenuto nel 2005 nello stesso resort portoghese dell’Algarve da cui scomparve la piccolanel maggio 2007, sta infatti cercando di ottenere la libertà vigilata dopo aver scontato meno della metà della sua pena di sette anni.Una richiesta che ha messo in allarme gli investigatori, soprattutto dopo l’assoluzione choc di, lo scorso anno, in un altroriguardante accuse di stupro e abusi sessuali in Portogallo tra il 2000 e il 2017.