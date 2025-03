Ilgiorno.it - Caso Equalize, la svolta mafiosa dell’inchiesta: arrestato il pentito della ‘ndrangheta stragista Nunziatino Romeo

Milano – Continuano ad allargarsi i filoni d’inchiesta sul presunto spionaggio illegale a danni di politici e imprenditori messo in atto dall’agenzia. Lunedì è stato, un collaboratore di giustizia delle cosiddettalegato alla famigliaBarbaro-Papalia: l’accusa sarebbe di tentata estorsione con l’aggravante, la fabbrica dei dossier illegali. La mente, il braccio e il capo (scavalcato) L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano Fabrizio Filice su richiesta del pubblico ministeroDirezione distrettuale antimafia Francesco De Tommasi. Nell’operazione, eseguita dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sono state eseguite anche una decina di perquisizioni.