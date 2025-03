Quifinanza.it - Carne coltivata in laboratorio anche in Italia, a che punto siamo?

Il Regno Unito sta accelerando l’approvazione di alimenti prodotti in, come, latticini e zucchero, con l’obiettivo di renderli disponibili per il consumo umano entro i prossimi due anni.Per questo motivo, la Food Standards Agency (FSA) sta collaborando con aziende e ricercatori per sviluppare nuove normative che facilitino l’introduzione di questi prodotti sul mercato, adattandosi alle esigenze dei nuovi consumi. E in? A che?Perché inè vietata lasinteticaIn, la situazione è diversa. Nel novembre 2023 il Governo ha introdotto un divieto alla produzione e commercializzazione di alimenti derivati da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati, che includono la.Alla base di questa decisione, è stato spiegato a più riprese dal Ministero della Sovranità alimentare, ci sarebbero la tutela della salute umana e la salvaguardia del patrimonio agroalimentare nazionale.