Carmela Mancuso la signora con i fiori gialli di Papa Francesco e la cromoterapia | Non significano gelosia

Si chiamaVittoriae ha 79 anni. Li ha compiuti a febbraio, ma da ieri è per tutti lacon i. Ovvero colei alla qualeha dedicato il primo saluto dopo il ricovero all’ospedale Gemelli. Oggiparla con i giornali di Jorge Mario Bergoglio. Lei è nata in Calabria a Monterosso (Vibo Valentia), è residente a Reggio. Ha fatto l’insegnante a Treviso e ha un rituale in comune con il pontefice dal Natale del 2017. Da quell’anno partendo da Monteverde, il quartiere dove abita a Roma, prende due autobus per arrivare in Vaticano. O per raggiungere il Policlinico, ogni volta portando di un bel mazzo di.Il rituale e i gendarmiè pensionata. È stata insegnante, per trent’anni ha lavorato in Calabria come direttrice didattica in un istituto che comprendeva scuola materna ed elementare.