Carmela la Signora coi fiori gialli | chi è la donna salutata da Papa Francesco

Il Santo Padre, ieri, si è affacciato dal balconcino del Policlinico Gemelli e ha salutato, con un filo di voce, unatra la folla: “Saluto lacoi”. Ma chi è la persona che ilha salutato? Lei si chiamaMancuso, è un ex insegnate calabrese e ha 78 anni; anche ieri, come quasi ogni giorno dall’inizio del ricovero, ha portato un mazzo dial. E, affacciato dal balcone, l’ha notata e: “È brava”, ha detto.Le parole dellaA raccontare qualche particolare in più su questa bella storia è il sito Vatican News che riporta le parole della: “Ancora non ci credo, che emozione!”. “Uso icome terapia, ho iniziato per una bimba malata al Bambino Gesù”, racconta, assicurando preghiere per il Pontefice: “Guarirà, mai ho temuto per la sua vita”.