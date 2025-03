Carlo Cracco il disastro all’improvviso nel suo ristorante | caos urla e polizia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un gesto eclatante ha scosso ieri mattina uno dei ristoranti più iconici di Milano. Un gruppo di attivisti del collettivo Ultima Generazione ha fatto irruzione nel locale di, in Galleria Vittorio Emanuele, rovesciando tre bottiglie di passata di pomodoro nella veranda del. Una protesta simbolica e volutamente teatrale, che ha portato con sé un messaggio forte: “Dasi spende quanto per una spesa mensile di una famiglia. È inaccettabile”.Dietro l’azione dimostrativa non c’è solo un’accusa al lusso eccessivo, ma una denuncia ben più profonda: lo sfruttamento nel mondo agricolo, la crisi climatica e le disuguaglianze sociali. “Abbiamo portato un simbolo dello sfruttamento: la passata di pomodoro”, hanno dichiarato. “Agricoltori e braccianti guadagnano una miseria, schiacciati da un sistema che li sfrutta e non li tutela, mentre la crisi ambientale rende il lavoro nei campi sempre più difficile”.