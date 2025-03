Anconatoday.it - Carlo Ciccioli (Fdi): «Ricci? È come il Marchese del Grillo. Lui è lui. Gli altri marchigiani non sono un...»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – L’europarlamentare anconetanodi Fratelli D’Italia ironizza su Matteo: «Se sei sicuro di vincere perché non ti dimetti da Bruxelles dato che l’immunità parlamentare non ti serve?». Chiaro il riferimento all’inchiesta in corso riferibile a quando il candidato.