Career day | gli studenti e i neolaureati Unifi incontrano le aziende

Firenze, 24 marzo 2025 - E’ il settore dell’ingegneria quello che offre più chance di lavoro, seguito dalle professioni nelle aree economiche-statistiche. Ecco il quadro che emerge in base alle proposte delle oltre 100che il 31 marzo dalle 9 al campus Morgagni incontreranno, dottorandi e dottori di ricerca di tutto l’Ateneo fiorentino. Sono oltre 350 le offerte di lavoro per la prossima edizione delday di, la fiera annuale del lavoro organizzata dall’Ateneo fiorentino. I partecipanti potranno incontrare i referenti delle imprese, studi professionali e cooperative presenti e sostenere colloqui di selezione per opportunità di lavoro o tirocinio. Nel corso della giornata, leavranno l’occasione di presentarsi e illustrare quali competenze e professionalità siano richieste sul mercato del lavoro.