Carceri italiane: emergenza sovraffollamento e diritti negati, un sistema al collasso

“Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue”. Se si rileggono oggi le parole di Voltaire, di fronte alla realtà delpenitenziario italiano, la risposta per la civiltà italiana non può non essere di condanna. Con un’appendice tutt’altro che secondaria: lo stato di allarme della giustizia minorile, con numeri che portano oggi a inquadrare gli istituti di pena per non maggiorenni come incubatori per futuri delinquenti.Partiamo dai dati: il totale dei detenuti in Italia è oltre il numero massimo ospitabile, mentre gli agenti di custodia sono sotto il livello minimo; medici, psicologi e operatori sanitari risultano in numeri esigui, tutt’altro che sufficienti. Ma neanche l’allarme sempre in funzione dei tanti suicidi dietro le sbarre – già 20 da inizio anno, erano stati 88 nel 2024, dato mai raggiunto prima – scuote chi muove le leve della macchina politica e amministrativa dello Stato.