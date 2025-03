Carbonara | ecco l’incredibile origine di un piatto tanto amato

Leggi su Funweek.it

Attenzione golosoni e puristi della cucina!Pare che una delle più famose ed apprezzate ricette italiane non sia poi così italiana.La, vanto della cucina romanesca, sembra essere stata inventata dagli americani.Un bel problema, visto che fino ad oggi questa ricetta ha conquistato tutti i palati dell’italica penisola e non solo.Infatti pare che lasia stata inventata dai soldati americani durante la seconda guerra mondiale.Le origini di uno dei piatti più famosi sulle tavole degli italiani pare siano da attribuire a quella che tutti conosciamo come la ‘razione K’, ideata dal biologo Ancel Keys che, durante la seconda guerra mondiale, suggerì di dotare ogni soldato di una scorta di tuorlo d’uovo liofilizzato, bacon e spaghetti, così da assicurare alle truppe un pasto nutriente, ricco di proteine e carboidrati.