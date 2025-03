Laverita.info - Cara Kallas, lei è una Mogherini senza lacrime, né soldi, né acuti

Kajaalta rappresentante della politica estera europea, le scrivo questa cartolina per esprimerle la mia solidarietà. Non capisco infatti come mai quei pappamolle di Paesi europei non le abbiano dato inecessari a comprare armi agli ucraini. Come fanno a non capire che fomentare la guerra è fondamentale ora che si sta trattando la pace?