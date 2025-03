Terzotemponapoli.com - Capuano: “Le voci su Conte una mancanza di rispetto al Napoli”

Il giornalista di Radio 24 Giovanniha scritto un post sui social commentando le tante, troppeche vorrebberotra i favoriti per la panchina della Juve per l’anno prossimo, soprattutto perché il tecnico ha firmato la scorsa estate un contratto triennale con il club di De Laurentiis e quindi è blindato, almeno su carta.: “? Se lo volevi portare alla Juventus, lo facevi nel 2024““un anno fa era a disposizione e attendeva solo una telefonata per correre a Torino. Mai arrivata. Farne adesso che è sotto contratto all’obiettivo dichiarato attraverso i giornali, significa mancare di, alla sua corsa scudetto e ai propri datori di lavoro. Se lo volevi portare alla Juventus, lo facevi nel 2024 senza imbarcare la tua società in una trattativa difficilissima”, si legge.