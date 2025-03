Lanazione.it - Capodanno dell’Annunciazione, gli eventi a San Giovanni Valdarno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 marzo 2025 –, glia SanDal 28 marzo al 6 aprile cinque appuntamenti per celebrare una tradizione storica e culturale di grande rilievo per la Toscana attraverso un programma ricco diculturali, conferenze e laboratori Il Comune di San, il Museo Terre Nuove e il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, in collaborazione con la Fondazione MUS.E e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, organizzano la decima edizione del. Un appuntamento imperdibile per celebrare una tradizione storica e culturale di grande rilievo per la Toscana. Fino al 1749, in Toscana, l’anno civile iniziava il 25 marzo, giorno in cui si celebrava la festao dell’Incarnazione, esattamente nove mesi prima del Natale.