Juventusnews24.com - Capello analizza con un po’ di scetticismo l’esonero di Thiago Motta: «Ho avuto quest’impressione, ma cambiare tecnico a nove giornate dalla fine è un rischio»

di Redazione JuventusNews24, ex allenatore e opinionista, ha commentato la decisione della Juve di licenziare: ecco le sue parole!Fabioha sfruttato le colonne de La Gazzetta dello Sport per parlare deldiJuve. Ecco le sue parole.PAROLE – «Se la squadra non voleva più continuare conandare avanti così non sarebbe stato possibile. Mi aspetto di vedere una Juventus con posizioni chiare e ruoli ben definiti in campo. Ora tocca a loro, sono di fronte a una grande responsabilità. Tirarsi indietro sarebbe inammissibile.allenatore adel campionato, e con il quarto posto a solo un punto di distanza, potrebbe essere un. Le scelte di una società però vanno sempre contestualizzate e dall’esterno ho l’impressione che nessuno volesse più continuare con».