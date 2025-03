Abruzzo24ore.tv - Caos Sanità: Sindaco Assente al Consiglio sulla Sanità, Scoppia la Rissa delle Opposizioni

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Durante una seduta straordinaria delComunale di L'Aquila dedicata allalocale, l'assenza delPierluigi Biondi ha scatenato vivaci proteste da parte. I consiglieri di minoranza hanno esposto uno striscione con la scritta "Dimissioni" (02:38:00) e un'immagine delche, durante la campagna elettorale, difendeva l'ospedale San Salvatore. La seduta, richiesta dal consigliere della Lega Daniele Ferella, ha affrontato temi critici come il debito sanitario, l'aumentotasse, le cartelle esattoriali per visite non disdette e i numerosi disagi riscontrati nelle ASL locali. Alla riunione erano presenti il manager della ASL Ferdinando Romano, rappresentanti dei sindacati e i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci del Partito Democratico e Carla Mannetti della Lega.