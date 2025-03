Ilrestodelcarlino.it - Caos e paura in centro a Pesaro: auto si ribalta, traffico in tilt

, 24 marzo 2025 – Rocambolesco incidente oggi, intorno alle 13, in via Cavallotti. Un’si èta su un fianco ma il conducente ne è uscito praticamente illeso. Per miracolo nessuno al momento dello schianto, stava transitando sul marciapiede altrimenti sarebbe stata una tragedia. Secondo le prime ricostruzioni un’, proveniente dal sottopasso dopo via Cialdini, si era appena immessa su via Cavallotti quando si è schiantata contro un’altra in sosta di fianco al marciapiede ed è andata a sbattere contro un albero. L’si è poi girata su un fianco occupando, di traverso, quasi l’intera carreggiata. L’altra persona coinvolta è stata condotta in ospedale ma le sue condizioni non sembrano critiche. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e tre mezzi dei pompieri. I rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale.