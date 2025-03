Dayitalianews.com - Caos al pronto soccorso: una mamma, stanca di aspettare che visitino il figlio, aggredisce medici. Arrivano i Carabinieri e scatta la denuncia. E’ successo all’ospedale Goretti di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Ennesimo episodio di tensione aldel Santa Mariadi, dove il sovraffollamento costringee infermieri a operare in condizioni al limite, esposti non solo allo stress professionale, ma anche alla crescente esasperazione dell’utenza.nella notte: insulti e minacce ai sanitariNella tarda serata di sabato, una donna di 40 anni è statata dopo aver dato in escandescenze nei confronti del personale medico, aggredito verbalmente durante il turno notturno. La donna aveva accompagnato ilale, insoddisfatta dei tempi di attesa, ha cominciato a inveire contro un medico e due infermieri, scagliando offese, minacce e accuse infondate sulla loro professionalità.Secondo quanto ricostruito, il bambino era già stato visitato ed era in attesa di ulteriori accertamenti.