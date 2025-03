Ilgiorno.it - “Cani a rischio”. La Lombardia ora fa scuola

Proposta di legge regionale su benessere animale e detenzione di tipologie di “”, lafa, il percorso lombardo "doppiato" in Emilia Romagna. L’iniziativa è stata del consigliere regionale emiliano Tommaso Fiazza, le proposte le medesime emerse dal tavolo tecnico lombardo, con la collaborazione sostanziale di Anci, Enci, Ats e associazioni di gestione dei rifugi. Fra queste, naturalmente, la Lega del Cane. "Una bella notizia - così Elisa Cezza, referente di Lega e Anci e operatrice del rifugio di Segrate -. Il “nostro” progetto di legge è frutto di un lungo confronto e di un lavoro accurato. Il fatto che faccia giàaltrove è motivo di orgoglio". Intanto, il progetto lombardo prosegue il suo cammino. Alla presentazione in commissione sanità, in gennaio, ha fatto seguito l’apertura delle audizioni.