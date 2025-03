Bubinoblog - CANALE 5: CINQUE CONDUTTORI TESTANO NUOVI GAME SHOW DESTINATI AL PRESERALE

5 si dà una mossa? L’ammiraglia Mediaset vuole uscire dal periodo nero che la vede protagonista delle cronache televisive e testaformat, a partire dal.Nell’access prime time, la fascia la cui sofferenza è il maggiore campanello d’allarme (è quella più importante dopo la prima serata), si andrebbe verso l’alternanza di Striscia con altri programmi.Il tg satirico di Antonio Ricci, pur proseguendo la sua mission importante di inchieste e denunce, viene non più doppiato ma a volte anche triplicato da Affari Tuoi, la “macchina da guerra” targata Rai1.All’inizio c’era l’idea, ve ne abbiamo parlato in anteprima qui su BubinoBlog, di testare Avanti un Altro, riveduto e corretto, per l’access ma non se n’è più fatto niente. Ora pare si ragioni su un altro titolo.