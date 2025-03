Campionati Italiani di Lotta Under 20 week end entusiasmante al PalaPellicone | tutti i risultati

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia – E’ stato unenddi gare aldi Ostia Lido. Dal 22 al 23 marzo si sono svolti idi20 (libera e greco romana). I giovani atleti si sono sfidati sulle materassine lidensi e provenienti da tutta Italia.Il racconto delle gare – Fonte Fijlkam/fijlkam.itPer la classifica a squadre, la competizione maschile è stata dominata dal Gruppotori Livornesi con 63 punti, seguito dal Palomba Club con 39 e dal Wrestling Liuzzi con 25. Per quanto riguarda afemminile, invece, ha vinto il CUS Torino che ha collezionato 32 punti, proprio come ilClub Rovereto che si è però posizionato in seconda posizione. Il terzo gradino del podio è invece andato al Wrestling Liuzzi con 20 punti.Libera maschile57 kg – Riccardo Bonanno61 kg – Pasquale Liuzzi65 kg – Alessandro Nini70 kg – Daniele Gubbiotti74 kg – Ivan Pryzhymov79 kg – Raul Caso86 kg – Jacopo Giusti92 kg – Brando Magnani97 kg – Giuliano Spaccavento125 kg – Martino PilieroLibera femminile50 kg – Alice Faccio53 kg – Naomi Liuzzi55 kg – Angela Casarola57 kg – Fabiana Rinella59 kg – Sophie Ritter62 kg – Sara Servedio65 kg – Manuel Cervoni68 kg – Juliana Catanzaro72 kg – Anna Iodice76 kg – Fatoumata GassamaNella classifica a squadre, il titolo 2025 è andato al CUS Torino grazie i 64 punti conquistati, mentre ilBrescia si è piazzato secondo con 50 e la Polisportiva Carignano terza con 34.