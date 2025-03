Campi Flegrei monitoraggio termico dallo spazio | c’è una relazione tra temperature anomale e bradisismo

Leggi su Ildenaro.it

sono una delle aree vulcaniche più attive al mondo e, negli ultimi anni, la loro sismicità è aumentata in modo significativo. Uno studio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), pubblicato sulla rivista Remote Sensing Letters e intitolato “A novel algorithm for thermal monitoring using ECOSTRESS time series: the case of, Naples, Italy”, ha descritto un metodo di analisi delle immagini termiche riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) in grado di rilevare significative variazioni di temperatura che precedono i terremoti più intensi nell’area flegrea.Il metodo sfrutta i dati collezionatistrumento Ecostress, un sensore della Nasa-JPL installato sulla Iss, che stima la temperatura superficiale con una risoluzione spaziale elevata di circa 70 m e passaggi frequenti sulla stessa area intorno ai tre giorni.