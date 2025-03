Anteprima24.it - Campi Flegrei, Buonopane: “Censimento per verificare gli alloggi per sfollati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Undeglidisponibili in Irpinia per far fronte a eventuali esigenze derivanti dalla la recrudescenza sismica e bradisismica dell’area dei”. È la proposta che il presidente della Provincia, Rizieri, porterà all’attenzione della riunione del direttivo dell’Unione delle Province Campane, in programma domani – 25 marzo – alle ore 11:00 a Salerno.“Credo sia doveroso da parte nostra – spiega il presidente– un intervento a sostegno di nostri corregionali che da mesi sono alle prese con non poche difficoltà legate al fenomeno. Come irpini, conosciamo bene la paura e i disagi. In molte aree del territorio ci sono immobili inutilizzati, sia pubblici sia privati, che possono essere utilizzati per ospitare, qualora si presentasse la necessità, i residenti della provincia di Napoli che stanno facendo i conti con le scosse di terremoto.