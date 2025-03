Calcionews24.com - Camolese Torino: «Vlasic è forte, si doveva solo aspettarlo. Ecco cosa il Toro dovrà fare nelle 9 gare che restano. Gravina a Superga, un bel messaggio»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Giancarlo, Vicepresidente dell’Associazione italiana allenatori ed ex tecnico delsulla stagione dei granata Vicepresidente dell’Associazione italiana allenatori, Giancarloha guidato ilnel passato e oggi giudica la squadra in mano a Paolo Vanoli in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. IL FINALE DI STAGIONE DEL– «Prestazioni .