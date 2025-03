Quotidiano.net - CamGraPhIC riceve 25 milioni per migliorare l'efficienza energetica con il grafene

Cdp Venture Capital, Nato Innovation Fund, Sony Innovation Fund, Join Capital, Bosch Ventures, Frontier IP Group plc e Indaco Ventures finanziano con 25di euro il progetto diperl'in applicazioni di intelligenza artificiale e trasmissione di dati. Lo si apprende da una nota diripresa anche sul sito dell'università di Cambridge.è stata fondata nel 2018 da due italiani, Andrea Ferrari, direttore del Cambridge Graphene Centre dell'Università di Cambridge, e Marco Romagnoli, ex direttore del CnIt di Pisa con il supporto di Frontier Ip Group. Con questo investimento,potenzierà le proprie capacità di ricerca e sviluppo e stabilirà una linea di produzione pilota in Italia per realizzare un processo di produzione di massa scalabile compatibile con le fonderie di semiconduttori commerciali e di fotonica.