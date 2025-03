Internews24.com - Calhanoglu Inter, svelato il vero motivo del no al Bayern Monaco della scorsa estate: il toccante messaggio ai tifosi

Leggi su Internews24.com

di Redazioneildel no al: ilaidel centrocampista turcoDurante laera scoppiato l’allarme per il possibile addio di Hakandal calciomercato, col turco che era alle prese con la corte fatta dal. Durante l’Europeo, lo stesso centrocampista nerazzurra ci aveva tenuto a chiarire la propria posizione pubblicamente, annunciando la sua intenzione di rimanere a Milano. Adesso, come uno strano scherzo del destino, la suasfiderà proprio ilai quarti di Finale di Champions League. A farlo tornare sull’argomento e suldel no detto ai bavaresi laè Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni al termine di Ungheria Turchia.