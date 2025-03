Calhanoglu | Il mio sogno è vincere la Champions con l’Inter e il Pallone d’Oro

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la vittoria della Turchia per 3-1 in Ungheria, con un suo gol su rigore, Hakanha parlato ai microfoni di Sportmediaset, toccando diversi temi tra nazionale, Inter e ambizioni personali.La qualificazione con la Turchia“Siamo felici di aver raggiunto l’obiettivo con un po’ di anticipo, anche se attraverso i playoff. La Lega A è il nostro posto e lo abbiamo meritato. Giocare in Ungheria è sempre complicato, ma abbiamo disputato un’ottima gara. Non perdiamo da 13 partite ed è la seconda volta che vinciamo qui in tanti anni. Un bel traguardo.”Arda Guler enel suo futuro?“Ne ho già parlato, non posso aggiungere altro. Il mio unico pensiero è che giochi di più, ha un grande talento.”Asllani e l’eredità in nerazzurro“Lo ringrazio per le sue parole. Chi ha più esperienza deve aiutare gli altri.