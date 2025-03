Internews24.com - Calhanoglu esulta dopo Ungheria Turchia: «Non è facile giocare ogni 2-3 giorni e mantenere questo livello, orgogliosi di questa promozione»

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Hakan, ha voluto dire la suala vittoria ottenuta con lacontro l’Intervenuto ai microfoni di TNT Sport al termine di, match vinto dalla nazionale di Vincenzo Montella per 2 a 0 e che ha sancito ladella nazionale turca in Lega A di Nations League, Hakanha analizzato così la vittoria di ieri. Queste le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter.SUL MATCH – «Sapevamo che ci attendeva una gara complicata. Vincere qui non è mai, ma abbiamo giocato una grande partita. Siamodi, ce la siamo meritata. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni:partitedue o trenon è semplice, ma abbiamo dimostrato compattezza e carattere».