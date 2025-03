Inter-news.it - Calhanoglu: «Arda Guler giochi di più, vediamo! Inter, ho un sogno»

ha parlato direttamente da Budapest facendo riferimento ade ai suoi obiettivi con l’. Così Calha prima di rientrare a Milano.VITTORIA – Hakan, raggiunto da Sport Mediaset, ha commentato in questo modo la vittoria della Turchia contro l’Ungheria a Budapest: «Abbiamo raggiunto quello che volevamo. Siamo contenti, siamo in Lega A e lo abbiamo meritato. Abbiamo fatto una buonissima partita, è da 13 partite che non perdiamo. Siamo contenti di aver vinto qua».risponde alla domanda sul “fratellino” che vuole all’: «Non posso aggiungere altro,cosa succederà. Il mio pensiero era solo per lui: ossia giocare di più».ASLLANI – Cosìdopo le parole al miele di Kristjan Asllani: «Lo ringrazio! Noi siamo sempre lì, quelli che hanno maggior esperienza aiutano gli altri.