Calciomercato Napoli spunta ancora un nome per la difesa | è un vecchio pallino di Manna

Ildelentra vivo e per laun: si tratterebbe di undi GiovanniIlsta già ponendo le basi verso la prossima stagione e lo sta facendo attraverso il lavoro di Giovanni. Il club vuole evitare di ripetere gli stessi errori fatti la scorsa estate e a gennaio, specialmente quelli legati alla lentezza delle operazioni. Gli azzurri hanno firmato calciatori come Lukaku, Gilmour e McTominay negli ultimi giorni di trattative, mentre a gennaio si sono visti sfumare nomi come Garnacho e Adeyemi senza avere sostituti all’altezza pronti da trattare.Non si potranno commettere gli stessi sbagli ed è per questo che il ds delsta iniziando a muoversi in queste settimane. La priorità per Antonio Conte sembra il difensore, sia perché Juan Jesus lascerà il club a parametro zero, sia perché Rafa Marin non ha pienamente convinto e potrebbe salutare in prestito.