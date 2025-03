Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, sarà sfida all’Inter! Prezzo già fissato per quell’obiettivo: serviranno oltre 40 milioni di euro nella prossima estate. Ultime

Come riportato da La Repubblica, ilJuve sarebbe pronto are l'Inter per Santiago Castro, l'attaccante argentino classe 2004 esploso definitivamente con la maglia del Bologna.Il club emiliano valuterebbe il cartellino di Castro tra i 40 e i 45di, con i bianconeri che sarebbero però intenzionati a fare un tentativo per anticipare la concorrenza dell'Inter. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.