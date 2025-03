Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: tutti i dettagli del contratto di Tudor, è corsa a tre per la panchina della prossima stagione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Segui con noi tutte le trattative diin tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIlnon si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnicoprima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime: LUNEDÌ 24 MARZO 2025Ultimissime: DOMENICA 23 MARZO 2025Ultimissime: SABATO 22 MARZO 2025Ultimissime: VENERDÌ 21 MARZO 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 20 MARZO 2025Ultimissime: MERCOLEDÌ 19 MARZO 2025Ultimissime: MARTEDÌ 18 MARZO 2025Ultimissime: LUNEDI’ 17 MARZO 2025Ultimissime: DOMENICA 16 MARZO 2025Ultimissime: SABATO 15 MARZO 2025Ultimissime: VENERDÌ 14 MARZO 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 13 MARZO 2025Ultimissime: MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025Ultimissime: MARTEDÌ 11 MARZO 2025UltimissimeUltimissime: LUNEDÌ 24 MARZO 2025ntus: stipendio, futuro e clausola per il rinnovo automatico.