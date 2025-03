Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, da Thiago Motta a Tudor: il suo futuro non cambia! Decisione già presa su un big bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24giàsu un big: Pierre Kalulu verrà riscattato dallantusIl ribaltone in panchina non cambierà ildi Kalulu. Giuntoli avrebbe già informato il Milan di voler procedere col pagamento dei 14 milioni pattuiti per l’acquisto a titolo definitivo del difensore francese.I rossoneri, inoltre, vantano anche il 10% sulla futura rivendita e potrebbero incassare altri 3 milioni di euro in caso di arrivo in Champions League dei bianconeri. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com