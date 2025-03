Internews24.com - Calciomercato Inter, si accende la sfida col Napoli per questo talento. I dettagli sulla vicenda

di Redazione, silacolper. Di seguito tutti icirca la situazione del giocatore e sui possibili scenariIlnon placa la ricerca di talenti da inserire in rosa, Marotta e Ausilio sono costantemente al lavoro per accrescere il valore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tanti i nomi che piacciono al club nerazzurro tra cui quello di Beukema, giocatore del Bologna che nelle ultime stagioni è cresciuto in maniera esponenziale. Nel corso del suo editoriale per TMW Niccolò Ceccarini ha evidenziato come quello del giocatore in questione sia un nome che piace moto anche al. La società partenopea si è già mossa per il ragazzo e sono stati avviati i primi contatti per il classe ’98. La situazione è ancora ad una fase embrionale ma il club di De Laurentiis è pronto a fare sul serio per far vestire la maglia azzurra al giocatore.