Forzazzurri.net - Calciomercato, il Napoli torna sulle tracce di Sudakov

Leggi su Forzazzurri.net

Ilci riprova per il talento ucraino. Continua il lavoro della dirigenza partenopea per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.. L'articolo, ildiproviene da ForzAzzurri.net.