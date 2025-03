Calcionews24.com - Calciomercato Empoli, quale sarà il futuro di Ismajli? L’intermediario smentisce l’arrivo del difensore in quella big

Leggi su Calcionews24.com

chiarisce la situazione per quanto concerne la squadra azzurra e in particolar modo delAi microfoni di Telecapri,Serxhio Mezi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul: in particolar modo nei confronti del: associato sia al Napoli che alla Juve. LE PAROLE – «Cosa ne